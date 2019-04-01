Выборы Президента 2019
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Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
Порошенко и Зеленский готовы пойти на дебаты друг с другом
Порошенко и Зеленский готовы пойти на дебаты друг с другом
Окончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский и Порошенко
Данные Национального экзит-пола: Зеленский и Порошенко
Выборы президента: как голосовала Антарктида
Выборы президента: как голосовала Антарктида

Окончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский и Порошенко

Окончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский и Порошенко
01:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Национальный экзит-пол на 20:00: Во второй тур президентской гонки выходят Зеленский с 30,6% и Порошенко с 17,8%.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,6%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола по состоянию на 20:00.

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 9,7% избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,1%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,5%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,7%, кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул поддержали 4,0%.

Кандидат от партии "Свобода" Руслан Кошулинский набрал 1,7%, народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов – "УКРОП" Александр Шевченко – 0,5%, народный депутат, самовыдвиженец Юрий Тимошенко – 0,4%, народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец – 0,3%.

Предприниматель, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость" Валентин Наливайченко и народный депутат, глава партии "Видродження" Виктор Бондарь получили по 0,2% поддержки избирателей.

Остальные кандидаты набрали по 0,1% и менее голосов.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

В региональном разрезе В.Зеленский наибольшую поддержку получил на юге Украины (42,1%), на востоке за него проголосовал 31%, в центре – 28,5%, на западе страны – 21,8%.

За П.Порошенко больше всего проголосовали на западе Украины (25,8%), в центре – 19,3%, на юге – 11,4%, на востоке – 9,4%.

Ю.Тимошенко имеет почти одинаковую поддержку на западе (17,6%) и в центре Украины (17,4%), на юге ее поддержали 9,6%, на востоке – 7,4%.

За Ю.Бойко на востоке Украины проголосовали 27,4%, на юге – 14,8%, в центре – 5,7%, на западе – 1,9%.

А.Гриценко наибольшую поддержку получил на западе страны (12,6%), в центре – 7,5%, на юге – 3,2%, на востоке – 2,7%.

И.Смешко поддержали 9,7% избирателей в центре Украины, на западе, юге и востоке страны– 5,0%, 4,5% и 3,8% соответственно.

Порошенко и Зеленский готовы пойти на дебаты друг с другом

У О.Ляшко приблизительно одинаковая поддержка на западе (5,9%) и в центре (5,3%), на востоке его поддержали 3,9%, на юге – 3,2%.

За А.Вилкула на востоке проголосовали 10,4%, на юге – 7,6%, в центре – 1,7%, на западе – 0,4%.

Испортили бюллетени 0,6% опрошенных, в частности, 0,8% на востоке и 0,5% в центре страны.

В ходе экзит-пола было опрошено 19 тысяч 431 респондент на 400 избирательных участках с помощью методики тайного голосования.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров (по численности полученных голосов) и в пределах 0,5-1% - для других кандидатов.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова. Обнародованы результаты экзит-пола по состоянию на 18.00.

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Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Экзит-пол, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Национальный экзит-пол, Выборы 2019.
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