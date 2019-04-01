Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Центризбирком уже принял бумажные протоколы от 3 окружных комиссий
Центризбирком уже принял бумажные протоколы от 3 окружных комиссий
Как на выборы президента Украины отреагировали в мире
Как на выборы президента Украины отреагировали в мире
Выборы Президента Украины: подсчет голосов, результаты голосования, онлайн-трансляция из ЦИК
Выборы Президента Украины: подсчет голосов, данные ЦИК
"Файне Місто-2019": организаторы фестиваля объявили имена хедлайнеров
"Файне Місто-2019": организаторы фестиваля объявили имена хедлайнеров

Порошенко и Меркель обсудили дальнейшие шаги в рамках "нормандского формата"

Порошенко и Меркель обсудили дальнейшие шаги в рамках "нормандского формата"
20:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов - пресс-служба президента Украины.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов главы государства, отметив честность избирательного процесса.

"Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Отмечены честность и состязательность избирательного процесса в Украине", - сообщила пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора А.Меркель и П.Порошенко, который состоялся по инициативе немецкой стороны.

Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов

Стороны также обменялись мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей; освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса. Обсуждали и дальнейшие контакты на высшем уровне.

Выборы Президента Украины: подсчет голосов, результаты голосования, онлайн-трансляция из ЦИК

П.Порошенко поблагодарил А.Меркель за особое внимание к ситуации в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ангела Меркель, Выборы, ЦИК, Онлайн трансляция, Последние новости, Выборы Президента в Украине, Подсчет голосов, Петра Порошенко, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Как проходят выборы в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 1 апреля – День Дарьи, День Домового
03 В штабе Зеленского сообщили, станет ли Тимошенко премьером
04 Главные изменения с апреля: Доплаты многодетным семьям, цена на газ, заплата снайперам
05 1 апреля, День смеха: прикольные поздравления в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Суспільне&quot; пригласило на дебаты кандидатов в президенты
"Суспільне" пригласило на дебаты кандидатов в президенты
Новый рецепт и доступные лекарства: какие изменения в медицине ждут украинцев в апреле
Какие изменения в медицине ждут украинцев в апреле
Военным в зоне ООС повысили зарплаты
Военным в зоне ООС повысили зарплаты
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.03 - 31.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь