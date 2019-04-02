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Президент требует тест на полиграфе всего состава "Укроборонпрома"

Президент требует тест на полиграфе всего состава "Укроборонпрома"
18:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию проверки на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром".

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследование. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - сказал президент на совещании с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом, сообщает пресс-служба главы государства.

П.Порошенко также попросил в случае выявления оснований передать соответствующие результаты исследований полиграфа контрразведке Службы безопасности Украины либо в правоохранительные органы, если будут "выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента П.Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

В обнародованной 4 марта серии расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок, ее авторы обвиняют О.Гладковского и П.Букина в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

В финальной серии расследования, обнародованной 11 марта, журналисты Bihus.info утверждают, что и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

4 марта П.Порошенко уволил О.Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

12 марта президент назначил заместителем секретаря СНБО С.Кривоноса, занимающего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

18 марта П.Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов.

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Александр Турчинов, СНБО, Укроборонпром, Петр Порошенко.
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