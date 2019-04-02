У Лаврова раскритиковали укрепление Украиной границы с РФ

Новости Украины: В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали укрепление украинско-российской границы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала начало активного укрепления границы с РФ Украиной, передаёт корреспондент.

"Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена", - заявила во вторник пресс-служба МВД Украины. Главное, момент подходящий. Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемога ближе некуда, проект "Стена" завершен", - написала Захарова.

Как сообщалось, с 1 апреля начались активные комплексные работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы.

Напомним, в российском МИД считают, что нынешняя избирательная кампания в Украине "имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная".