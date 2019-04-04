Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях
Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях
НОТУ готово к дебатам между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском", но слово за ЦИК
НОТУ готово к дебатам на "Олимпийском"
Стали известны подробности травмы Нгумбу
Стали известны подробности травмы Нгумбу
Приметы и обряды на 4 апреля – День Василия Солнечного
Приметы и обряды на 4 апреля – День Василия Солнечного

Центризберком вернул на доработку девять протоколов

Центризберком вернул на доработку девять протоколов
11:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЦИК отправила на доработку 9 протоколов из 111 принятых

Центральная избирательная комиссия Украины на данный момент приняла для рассмотрения и дальнейшей обработки 111 бумажных протоколов (так называемые протоколы с "мокрыми печатями") об итогах голосования на выборах президента от окружных комиссий, но 9 из них направила на доработку.

Как сообщили в четверг в пресс-службе ЦИК, на данный момент в 9 протоколах из 111 ранее принятых были, во время обработки были выявлены некие неточности, в связи с чем они были отправлены на доработку.

ЦИК уже приняла бумажные протоколы от 111 окружкомов из 199

Отмечается, что речь идет о несущественных неточностях, например помарки.

После выправления этих неточностей, доработанные протоколы в течение нескольких дней возвращаются назад в Центризбирком.

Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях

Так, ожидается, что 4 доработанных протокола поступят в ЦИК 4 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, ЦИК, Дебаты, Второй тур, Выборы 2019, ОВК, ДВК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
02 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
03 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
04 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
05 В НСК Олимпийский отреагировали на дебаты Порошенко - Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Результаты 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Сутки на Донбассе: шесть вражеских обстрелов, потерь и раненых нет
Сутки на Донбассе: шесть вражеских обстрелов, потерь нет
Ким Кардашьян выпустит новый парфюм в честь губ своей сестры
Ким Кардашьян выпустит новый парфюм в честь губ своей сестры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь