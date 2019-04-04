Кабмин отреагировал на просьбу УПЦ МП отозвать томос

Новости Украины: Кириленко расценил призыв УПЦ (МП) "отозвать томос" ПЦУ как новый виток давления на Константинопольский патриархат.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что обнародованный разнее призыв УПЦ (Московского патриахата) к Вселенскому патриарху Варфоломею "отозвать" томос об автокефалии Православной церкви Украины является попыткой возобновить давление на Константинополь

"В предвкушении близкого реванша УПЦ МП призвала Вселенского Патриарха Варфоломея "отозвать томос" .Давление на Константинополь возобновляется с новой силой. Цель - отмена автокефалии, предоставленной Православной церкви Украины. Необходимое условие –смена действующего президента. И тут не до шуток", - написал В.Кириленко в своем аккаунте в соцсети Твиттер в четверг утром.

Кроме того, архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook также прокомментировал заявление Синода митрополии РПЦ по отзыву томоса.

"Цель понятна: из-за очевидной невозможности достичь всеправославного согласия в "украинском вопросе" (Москва и ее союзники будут против) - опять вернуть ситуацию к состоянию перед 2018 годом", - написал он.

Напомним, ранее УПЦ МП попросила Вселенского патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии ПЦУ. Так, Синод УПЦ МП принял заявление о текущей ситуации, в котором констатировал "ущерб украинскому православию".