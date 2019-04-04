Выборы Президента 2019
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В УНА-УНСО определились с предпочтительным кандидатом во втором туре

В УНА-УНСО определились с предпочтительным кандидатом во втором туре
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УНА-УНСО

Новости Украины: УНА-УНСО заявляет о поддержке действующего президента во втором туре.

Провод Украинской национальной ассамблеи-Украинской националистической самообороны принял решение поддержать во втором туре президентских выборов действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте партии.

"Украина снова подошла к Рубикону - перед трудным выбором и угрозой потери государственности. 100 лет назад из-за амбиций лидеров УНР и демагогии большевиков украинская революция была утоплена в крови. А потом был голодомор, репрессии, уничтожение всего украинского. Поэтому сегодня руководство УНА-УНСО приняло решение поддержать во втором туре президентских выборов Петра Порошенко. Потому что угроза избрания Владимира Зеленского - это не только угроза возвращения всевластия олигархов. Это прорыв "русского мира" в самое сердце Украинского государства - это реальная угроза реванша Москвы ", - говорится в заявлении.

В то же время в УНА-УНСО отметили, что имеют претензии и к Порошенко. "Возможно, мы будем еще не раз жечь шины и будем требовать от него действий против коррупционеров, предателей и других врагов украинского народа. Но при всех его недостатках - он Президент, при котором государство выстояло под российским нашествием, и сделано едва ли не больше всего для развития украинского языка и культуры, становления Православной церкви Украины. Потому что нам нужен президент, который продолжит курс Украины в ЕС и НАТО. Потому что идет война с Россией, а путь Украины - прочь от Москвы! " - подчеркивается в заявлении партии.

В УНА-УНСО также призвали членов ВО "Свобода", Правого сектора, Конгресса украинских националистов, Национального корпуса, ОУН (б), ОУН (м), "С14", ОО "Карпатская Сечь" и других патриотических организаций сделать правильный выбор.

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"Обращаемся к нашим воинам на фронте и всем гражданам Украины, для кого армия, язык и вера не пустые слова: не будьте легковерными! Не будьте равнодушными к судьбе государства! Слава Украине!" - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, по результатам обработки Центральной избирательной комиссией 100% электронных протоколов на очередных выборах Президента Украины, во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Согласно подсчетам, за Зеленского свои голоса отдали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

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УНА-УНСО, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Второй тур, Выборы 2019.
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