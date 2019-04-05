Кравчук о дебатах: Оскорбления оппонента недопустимы

Новости Украины: Леонид Кравчук выразил мнение, что кандидаты в президенты не должны оскорблять друг друга.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил, что кандидаты на пост главы государства не должны оскорблять оппонента во время дебатов.

Об этом он сказал в комментарии изданию "Гордон".

"Думаю, основной темой дискуссии двух кандидатов будет будущее Украины. Потому что народ хочет жить лучше. На дебатах победит тот, кто предложит реальные шаги, как сделать жизнь украинцев лучше ... Я считаю, что оскорбления оппонента недопустимы", - заявил он.

Кравчук подчеркнул, что нужно уважать оппонента "независимо от того, нравится он тебе или нет".

"Формат дебатов действительно необычный. Но если кандидаты согласились, значит, он реальный и правомерный. Говорить можно по-разному, но главное тут - согласие кандидатов. Наверное на "Олимпийский" попадут люди с разными настроениями - и агрессивные, и спокойные. То есть необходимо предусмотреть всё, чтобы дебаты прошли спокойно, на высоком интеллектуальном уровне", - добавил Кравчук.

В.Зеленский 3 апреля призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных им условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014 году. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил он в видеообращении в среду вечером на странице в соцсети "Фейсбук".

Ночью 4 апреля П.Порошенко в обнародованном в микроблоге "Твиттер" видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.