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У Порошенко не верят в правдивость результатов анализов Зеленского

У Порошенко не верят в правдивость результатов анализов Зеленского
16:18 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина

Новости Украины: В штабе кандидата в президента Петра Порошенко не верят в достоверность результатов анализов их оппонента Владимира Зеленского, требуют анализа волос.

Спикер избирательного штаба кандидата на пост главы государства Петра Порошенко Олег Медведев на брифинге в Киеве 5 апреля заявил, что в избирательном штабе сомневаются в достоверности результатов анализов Владимира Зеленского, которые он сдал в частной лаборатории "Eurolab".

По словам Медведева, Порошенко к предложению сдать анализы отнесся серьезно, чего не скажешь о Зеленском. Он заявил, что "подлить" немного крови на сувениры своим сторонникам не означает серьезно сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость, как это предусмотрено действующими медицинскими протоколами.

По словам спикера избирательного штаба Порошенко, собственник лаборатории "Eurolab" Андрей Пальчевский не скрывает того, что поддерживате кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. В связи с этим, нет оснований доверять результатам анализов Зеленского в этой лаборатории.

После того, как Зеленский сдал анализы, выяснилось, что анализы у кандидата на пост главы государства брал врач, снимавшийся в известном сериале "Сваты", одним из сценаристов которого является сам В.Зеленский. 

Зеленский сдал анализы перед дебатами

В связи с этим фактом, в штабе считают, что это еще раз ставит под сомнение в целом серьезность этой акции и достоверность анализов, а суть медицинской экспертизы состоит именно в том, что это должен быть непредвзятый, объективный анализ, который вызывает доверие у общества.

Также по информации штаба Порошенко, Зеленский не сдал волосы. А по версии Ульяны Супрун именно волосы являются ключевым исследованием для выявления наркотиков, потому что следы наркотических веществ в волосах хранятся около 90 дней.  Медведев отметил, что это странное нежелание Зеленского сдать весь необходимый биоматериал вызывает лишние вопросы.

Обнародованы предварительные результаты анализов Порошенко

Поэтому, в штабе Порошенко призвали Зеленского поскольку еленский сам предложил эту историю с анализами, сам поставил его в повестку дня, он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез – и не выборочно, а сделать все, что положено по медицинским протоколом, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости.

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Алкоголь, Петр Порошенко, Результаты, Анализы, Владимир Зеленский, Сдача, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Накротики.
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