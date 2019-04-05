Геращенко потребовала извинений от Зеленского

Новости Украины: Геращенко записала видео к Зеленскому, дала ему 24 часа на извинения.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями, с другой сексуальной ориентацией и за другие нетолерантные выражения.

Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.

По ее словам, в Украине много работали над внедрением инклюзивного образования, а также боролись за права детей с особыми потребностями на трудоустройство и на самореализацию.

"Европа - это в первую очередь уважение к правам человека, уважение к другим и иным людям", - сказала она

Геращенко напомнила, как "один радикальный политик" позволил себе унизить людей с синдромом Дауна, когда публично кричал что "в правительстве - дауны", из-за чего возник скандал.

"Он вынужден был публично извиниться. Это хороший урок для всех украинских политиков. И тем более этот урок касается кандидатов в президенты", - заявила вице-спикер.

"В своем сериале "Слуга народа" кандидат В. Зеленский унижает большую часть украинцев, называет людей даунами в оскорбительном и недопустимом для политика тоне", - отметила она.

Геращенко добавила, что есть открытое письмо от родителей "детей солнца" с требованием публично извиниться и она присоединяется к этим требованиям.

"Не может политик, претендующий на высшую должность в государстве, унижать в своих кварталах и куплетах людей с особыми потребностями, с физическими недостатками, людей иной сексуальной ориентации, запускать сексистские шутки, издеваться над иными", - сказала Геращенко.

Она добавила, что против раскола страны и общества, против языка ненависти и неуважения к людям с особыми потребностями, а выступает за толерантное европейское общество.

"Признать ошибку и извиниться - это не страшно. Это правильно. Я выражаю свою солидарность всем родителям детей с аутизмом, с синдромом Дауна, людям с особыми потребностями, с проблемами дикции, людям иной сексуальной ориентации, различным гражданам Украины, потому что мы все - равны, хотя и разные", - заявила политик.

"И жду, что у господина Зеленского хватит мужества и такта - вырезать оскорбительные слова из сериала и реприз на своих концертах и извиниться перед всеми людьми с проблемами, над которыми он издевался все эти годы...", - добавила Геращенко.