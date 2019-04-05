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НАПК обратилось в суд из-за депутата Вилкула

НАПК обратилось в суд из-за депутата Вилкула
16:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Александра Вилкула внес на рассмотрение ВРУ депутатский запрос при наличии конфликта интересов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы по админнарушении народного депутата от "Оппозиционного блока" и бывшего кандидата в президенты Александра Вилкула.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В НАПК сообщают, что нардепы внесли на рассмотрение ВРУ депутатские запросы при наличии конфликта интересов.

По данным агентства, они при наличии частного интереса внесли в порядке статьи 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" на рассмотрение ВРУ депутатские запросы, чем нарушили требования пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме того, составлено два протокола в отношении председателя Ивановской РГА Одесской области Виктора Лобача, который одновременно был председателем ФХ "Ваюд" и КФХ "Телец", целью которых является получение прибыли.

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Напомним, 22 марта Вилкула вызвали в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях.

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Верховная Рада, Суд, Александр Вилкул, Нардеп, НАПК.
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