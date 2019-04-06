Патриарх Святослав: Во время выборов Президента важно отличить фальшивое от истинного

Новости Украины: Патриарх Святослав отметил, что во время выборов Президента Украины важно отличать правду от фейка, виртуальное от реального.

В дни между двумя турами голосования на выборах Президента Украины избирателям очень важно отличить правду от фейка, виртуальное от реального, фальшивое от истинного. Об этом заявил патриарх Святослав (Шевчук), глава Украинской Греко-Католической церкви на своей странице в Facebook.

"В дни между двумя турами голосования во время выборов Президента Украины нам очень важно отличить правду от фейка, виртуальное от реального, фальшивое от истинного", - написал он.

Предстоятель УГКЦ также предлагает вспомнить ветхозаветное событие, когда избранный народ завершает свое путешествие по пустыне и должен пересечь Иордан. "Богоизбранный народ восстановил свой союз с Господом и Бог говорит Израилю: Я предложил тебе два выбора - добро и зло, жизнь и смерть, выбирай жизнь", - цитирует библейские слова Блаженнейший Святослав.