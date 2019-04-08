Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"

Глава Одесской ОГА не желает покидать свой пост

Глава Одесской ОГА не желает покидать свой пост
15:40 Сегодня Телеграф www.unian.net oda.odessa.gov.ua

Новости Украины: Максим Степанов отказался покидать пост председателя Одесской областной государственной администрации, несмотря на указ президента Петра Порошенко.

Об этом Степанов заявил сегодня на брифинге. По его словам, на сайте президента указ относительно его отстранения от должности появился несколько часов назад.

"Такой очень странный документ, который, по моему убеждению, по убеждению всех юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины", - заявил Степанов. Он отметил, что данный документ "вышел за полномочия Президента", которые прописаны в Конституции. В частности, как отметил Степанов, увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению Кабинета министров. При этом, Степанов подтвердил, что ему было "сделано предложение" написать заявление по собственному желанию. "Я отказался, потому что у меня нет собственного желания писать заявление... Я как исполнял обязанности, так и продолжаю исполнять", - заявил Степанов.

Второй тур выборов 2019: стало известно, когда будут результаты экзит-пола

Отвечая на вопросы журналистов о возможном давлении на него, глава ОГА сказал, что готов к этому. "Я очень сильный человек и могу выдержать любое давление... Чтобы потом не было каких-либо разговоров - у меня все нормально со здоровьем, я не употребляю разные вещи...", - акцентировал Степанов. Комментируя результаты первого тура выборов в Одесской области, где большинство голосов набрал кандидат в президенты, шоу-мен Владимир Зеленский, Степанов подчеркнул, что гордится тем, что в регионе выборы прошли честно, без какого-либо давления, без применения административного ресурса или подкупа. "Это свободный выбор людей, которые голосовали за человека, которого считали нужным... Нравится это кому-то или нет, но именно это является фундаментальными вещами любого европейского государства. Именно это является фундаментальными вещами для нашей страны", - заявил Степанов, выразив уверенность в том, что и второй тур выборов пройдет в Одесской области свободно и демократично.

Убийство Гандзюк: подозреваемого Мангера госпитализировали

Он также заявил, что никогда не оказывал давления на подчиненных, которым говорил, что голосовать они должны по собственному усмотрению. Как сообщалось ранее, Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской ОГА и назначил первого заместителя Сергея Паращенко исполняющим обязанности председателя ОГА. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. В указе № 107/2019 сказано: "Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации". Указом № 108/2019 временно возлагается исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Паращенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, ОГА, Порошенко, Отставка, Президент, Указ, Брифинг, Председатель, Полномочия, Отстранение, Степанов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
03 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь