Глава Одесской ОГА не желает покидать свой пост

Новости Украины: Максим Степанов отказался покидать пост председателя Одесской областной государственной администрации, несмотря на указ президента Петра Порошенко.

Об этом Степанов заявил сегодня на брифинге. По его словам, на сайте президента указ относительно его отстранения от должности появился несколько часов назад.

"Такой очень странный документ, который, по моему убеждению, по убеждению всех юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины", - заявил Степанов. Он отметил, что данный документ "вышел за полномочия Президента", которые прописаны в Конституции. В частности, как отметил Степанов, увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению Кабинета министров. При этом, Степанов подтвердил, что ему было "сделано предложение" написать заявление по собственному желанию. "Я отказался, потому что у меня нет собственного желания писать заявление... Я как исполнял обязанности, так и продолжаю исполнять", - заявил Степанов.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном давлении на него, глава ОГА сказал, что готов к этому. "Я очень сильный человек и могу выдержать любое давление... Чтобы потом не было каких-либо разговоров - у меня все нормально со здоровьем, я не употребляю разные вещи...", - акцентировал Степанов. Комментируя результаты первого тура выборов в Одесской области, где большинство голосов набрал кандидат в президенты, шоу-мен Владимир Зеленский, Степанов подчеркнул, что гордится тем, что в регионе выборы прошли честно, без какого-либо давления, без применения административного ресурса или подкупа. "Это свободный выбор людей, которые голосовали за человека, которого считали нужным... Нравится это кому-то или нет, но именно это является фундаментальными вещами любого европейского государства. Именно это является фундаментальными вещами для нашей страны", - заявил Степанов, выразив уверенность в том, что и второй тур выборов пройдет в Одесской области свободно и демократично.

Он также заявил, что никогда не оказывал давления на подчиненных, которым говорил, что голосовать они должны по собственному усмотрению. Как сообщалось ранее, Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской ОГА и назначил первого заместителя Сергея Паращенко исполняющим обязанности председателя ОГА. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. В указе № 107/2019 сказано: "Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации". Указом № 108/2019 временно возлагается исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Паращенко.