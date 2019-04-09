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Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский

Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
18:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент назначил Сергея Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо Олега Гладковского.

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №114/2019 "Об изменении в персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля" президент подписал во вторник. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Ранее эту должность занимал первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

4 марта президент Украины уволил О.Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

12 марта президент назначил заместителем секретаря СНБО С.Кривоноса, занимающего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

18 марта П.Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов.

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СНБО, Петр Порошенко, ОПК, Олег Гладковский, Сергей Кривонос.
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