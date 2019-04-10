Геращенко напомнила, что вступление в НАТО не требует никакого референдума

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что для вступления Украины в НАТО не нужно проводить референдум, но не для вступления в Евросоюз.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко у себя на странице в Facebook отметила, что для вступления Украины в НАТО не требуется проводить референдум в отличии от вступления в Евросоюз.

Также, Геращенко заявила, что Донецк и Луганск обязательно вернутся в Украину, но не на условиях Кремля. По ее словам, оккупированный Крым тоже вернется в состав Украины, несмотря на все сопротивления России.

Вице-спикер Верховной Рады считает, что Донецк и Луганск, как и ни один другой регион, не могут и не будут блокировать наш путь в ЕС и НАТО. Согласно Минским соглашениям, которые определяют особенности местного самоуправления, там не упоминается ни слова об автономии двух регионов, которые на данный момент находятся в оккупации.

Согласно данным социологического опроса "Социс", проведенного в Украине в период с 8 по 18 декабря 2018 года, если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в Европейский Союз, то 58,3% респондентов проголосовали бы "за", 21,6% - против, 8,1% - не принимали бы участия в референдуме, 12% - отказались отвечать или ответили "не знаю".

Кроме того, если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в НАТО, то 45,5% проголосовали бы "за", 29,4% - против, 8,5% - не принимали бы участия в референдуме, 16,6% - отказались отвечать или ответили "не знаю".

Вместе с тем к России, согласно результатам исследования, положительно относятся 25,2% граждан Украины, а 64,4% - отрицательно, 10,5% респондентов отказались ответить на этот вопрос.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.