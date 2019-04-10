Суд РФ назначил даты заседаний о продлении ареста пленных моряков

Новости Украины: Судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей военнопленных украинских моряков состоятся 16-17 апреля.

Судебные заседания Лефортовского районного суда Москвы по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе, ориентировочно 16-17 апреля. Об этом сообщил в Facebook российский адвокат Николай Полозов, который координирует работу команды защиты украинских моряков.

"Судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе. Точные даты пока Лефортовским районным судом Москвы не назначены. Ориентировочно 16-17 апреля", - написал Полозов.

Он также уточнил текущий график проведения противозаконных следственных экспертиз ФСБ.

"В отношении 20 военнопленных украинских моряков проведена комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В отношении последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели", - отметил адвокат.

Суд, по его словам, отказал во всех апелляциях. Данные действия следствия, проведенные экспертизы, также будут обжалованы защитой украинских моряков.

Как сообщал Укринформ, 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины - катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве.

Позднее российская сторона назначила психолого-психиатрическую судебную экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных.