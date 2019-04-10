Президент утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год

Новости Украины: Петр Порошенко подписал указ о годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2019 год.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2019 год.

Подписание произошло в среду в Киеве в присутствии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, замглавы администрации президента Константина Елисеева, экс-главы МИД Украины Владимир Огрызко и представителей общественности.

Перед подписанием П.Порошенко отметил, что этот документ должен стать "дорожным указателем", "дорожной картой" на пути движения Украины к Североатлантическому альянсу.

"Хочу заявить, что это является чрезвычайно важной "дорожной картой" – что Украина должна сделать… какие программы должны быть реализованы для того, чтобы выйти на те задания, которые я, как президент, ставлю, чтобы уже в 2023 году страна отвечала критериям для подписания плана действий относительно членства в НАТО", - сказал П.Порошенко.

По его словам, программа предусматривает реформирование не только сектора обороны, но и глубинного реформирования сектора безопасности.

"Этот комплексный документ означает, что наша армия будет отвечать стандартам НАТО и относительно вооружения, и относительно тактики, оперативных направлений и стратегии", - сказал президент.

Он высказал убеждение, что "де-факто сегодня мы уже стали восточным флангом НАТО", напомнив, что в тренировочных центрах на полигонах офицеры НАТО совместно с украинскими военнослужащими "работают для увеличения обороноспособности".

Президент подчеркнул, что данная программа подготовлена в то время, "пока некоторые собираются то проводить референдумы, то проводить обсуждения идти или не идти, и куда идти".

Как сообщается, Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина - НАТО (ГНП) является программой стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО. Основной акцент в ГНП сделан на достижении соответствия критериям членства в НАТО, укреплении демократии, политической, экономической, судебной реформах, реформах избирательного законодательства, образования, науки, здравоохранения, росте экономики, борьбе с коррупцией, повышении благосостояния граждан, а также реформе сектора безопасности и обороны - в соответствии с рекомендациями Альянса, а также переводе Вооруженных сил на стандарты НАТО.