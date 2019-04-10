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Назначен новый первый замглавы Госпогранслужбы

Назначен новый первый замглавы Госпогранслужбы
16:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины: Порошенко назначил на должность первого заместителя Председателя ГПСУ Юрия Гресько.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Гресько первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующий указ президента Украины №115/2019 от 10 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства в среду.

"Назначить Гресько Юрия Петровича первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", - сказано в документе.

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Ранее Ю.Гресько занимал должность директора департамента охраны госграницы Госпогранслужбы.

До назначения Ю.Гресько первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины был Василий Серватюк.

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Пограничники, Петр Порошенко, ГПСУ, Юрий Гресько.
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