Назначен новый первый замглавы Госпогранслужбы

Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Гресько первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.
Соответствующий указ президента Украины №115/2019 от 10 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства в среду.
"Назначить Гресько Юрия Петровича первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", - сказано в документе.
Ранее Ю.Гресько занимал должность директора департамента охраны госграницы Госпогранслужбы.
До назначения Ю.Гресько первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины был Василий Серватюк.