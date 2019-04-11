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Кононенко и Суркисов вызвали на допрос в НАБУ

Кононенко и Суркисов вызвали на допрос в НАБУ
12:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Игоря Кононенко и Игоря Суркисов допросят из-за схем по выводу средств из облэнерго.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Это связано с расследованием журналистов "Схем" относительно причастности выше указанных лиц к хищениям средств в энергетике, сообщает "Радио Свобода". "С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызваны на допрос лица, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В, Суркис Г.М, Суркис И.Г", – говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов.

Напомним, журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о причастности окружения Порошенко, в частности его близкого соратника и бизнес-партнера Игоря Кононенко, к хищениям средств в энергетике.

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В команде Порошенко назвали расследование программы "Схемы" черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

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Игорь Суркис, НАБУ, Допрос, Игорь Кононенко.
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