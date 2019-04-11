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Аваков: Есть "красные линии", за которые украинцы не дадут зайти президенту

Аваков: Есть "красные линии", за которые украинцы не дадут зайти президенту
13:27 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: МВД Украины

Новости Украины: Глава МВД Арсен Аваков отказался отвечать на вопрос, готов ли он сотрудничать с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в кулуарах Киевского форума по безопасности заявил, что украинский народ не позволит новому президенту зайти за определенные "красные линии".

По его мнению, оба кандидата в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский в случае победы  будут придерживаться генеральной линии украинского народа, который им это очертил. Глава МВД отметил, что существуют "красные линии", за которые ни общество, ни люди наши, простые граждане, не дадут зайти своим президентам.

Также, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался комментировать вопрос о готовности сотрудничать с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. В заключении, он заявил, что незаменимых людей нет, есть принципы, а не люди.

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На вопрос, готов ли он занять пост премьер-министра Украины в случае победы во втором туре кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, Арсен Аваков заявил, что любой может возглавить правительство, в том случае, если его предложит коалиция.

Он добавил, что если будет сформирована новая коалиция, то и, соответственно, появится новое правительство. В этом случае, действующий президент, безусловно, будет влиять на это, но влиять будет в первую очередь парламентская коалиция.

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Арсен Аваков, Второй тур выборов, Глава МВД Украины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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