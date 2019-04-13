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За 2 дня до "дедлайна": место голосования сменили уже более 200 тыс избирателей

За 2 дня до "дедлайна": место голосования сменили уже более 200 тыс избирателей
15:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Временно место голосования перед вторым туром президентских выборов изменили уже более 200 тыс. человек.

Временным изменением места голосования пока воспользовалось 201,1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей, передает УНН.

По данным ГРИ, по состоянию на 13 апреля, количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования составило, 201189 человек.

В частности, на заграничном избирательном округе зарегистрировалось пока около 3 тыс. человек, а в Киеве зафиксировано наибольшее количество избирателей, которые изменили избирательный адрес, - 34,3 тыс. человек, в Киевской области этот показатель составляет 20,3 тыс. человек.

При этом, согласно реестру, изменили место голосования 3359 крымчан и еще 874 жителей Севастополя, 41,3 тыс. жителей Донецкой области и почти 22 000 жителей Луганской области.

Ранее сообщалось, более 100 тыс. украинцев изменили свое место голосования за 3 дня в преддверие второго тура президентских выборов.

Напомним, те, кто во втором туре собирается голосовать не по месту прописки, следует как можно быстрее обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить либо изменить место голосования. Так, в этот раз период проверки себя в списках завершается 15 апреля.

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Выборы, Избиратели, Голосование, ГРИ.
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