Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина

Новости Украины: В штабе Владимира Зеленского сказали, что он не придет сегодня на дебаты к Петру Порошенко на один из украинских телеканалов.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не намерен сегодня, 15 апреля, присутствовать на одном из украинских телеканалов для проведения в прямом эфире дебатов с оппонентом во втором туре президентских выборов, действующим главой государства Петром Порошенко.

Об этом в комментарии сообщил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, примет ли шоумен предложение оппонента подискутировать в сегодняшнем эфире передачи «Свобода слова», Разумков сказал: «Я думаю, что ответ был дан Владимира Александровича, он довольно понятный – я думаю, что у Петра Алексеевича будет возможность пообщаться с Владимиром Александровичем в пятницу на стадионе «Олимпийский, так как об этом было договорено».

По словам Разумкова, Порошенко дал согласие на проведение дебатов на НСК «Олимпийский» 19 апреля, когда заявил, что «стадион – так стадион», а теперь, по словам спикера избирательного штаба Зеленского, для Порошенко уже и «стадион – не стадион», то «Право на власть», то ICTV, то под стадионом хочет собираться».

«При всем уважении, но следует придерживаться тех договорённостей, которые были достигнуты между двумя кандидатами, и 19 числа встретиться и провести дебаты на НСК «Олимпийский», - резюмировал Разумков.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", а также потребовал наказать убийц Гандзюк.

Ранее в воскресенье президент Петр Порошенко, который приехал на президентские дебаты на НСК "Олимпийский", согласился подождать своего конкурента Владимира Зеленского, который на них так и не явился.