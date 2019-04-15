Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией

Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина

Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
16:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В штабе Владимира Зеленского сказали, что он не придет сегодня на дебаты к Петру Порошенко на один из украинских телеканалов.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не намерен сегодня, 15 апреля, присутствовать на одном из украинских телеканалов для проведения в прямом эфире дебатов с оппонентом во втором туре президентских выборов, действующим главой государства Петром Порошенко.

Об этом в комментарии сообщил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, примет ли шоумен предложение оппонента подискутировать в сегодняшнем эфире передачи «Свобода слова», Разумков сказал: «Я думаю, что ответ был дан Владимира Александровича, он довольно понятный – я думаю, что у Петра Алексеевича будет возможность пообщаться с Владимиром Александровичем в пятницу на стадионе «Олимпийский, так как об этом было договорено».

По словам Разумкова, Порошенко дал согласие на проведение дебатов на НСК «Олимпийский» 19 апреля, когда заявил, что «стадион – так стадион», а теперь, по словам спикера избирательного штаба Зеленского, для Порошенко уже и «стадион – не стадион», то «Право на власть», то ICTV, то под стадионом хочет собираться».

«При всем уважении, но следует придерживаться тех договорённостей, которые были достигнуты между двумя кандидатами, и 19 числа встретиться и провести дебаты на НСК «Олимпийский», - резюмировал Разумков.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", а также потребовал наказать убийц Гандзюк.

Ранее в воскресенье президент Петр Порошенко, который приехал на президентские дебаты на НСК "Олимпийский", согласился подождать своего конкурента Владимира Зеленского, который на них так и не явился.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дебаты, Владимир Зеленский, Штаб Зеленского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
02 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
03 Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
04 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону &quot;Игры престолов&quot;
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь