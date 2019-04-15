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Понедельник, 15.04.2019
Бекешкина: Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову
Бекешкина: Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову
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Бекешкина: Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову

Бекешкина: Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В фонде "Демократические инициативы" подчеркнули необходимость проведения дебатов накануне второго тура президентских выборов.

Дебаты кандидатов в Президенты являются своеобразным "собеседованием" претендентов на эту должность, и они нужны, чтобы избиратели могли хорошо обдумать свою позицию.

Такое мнение выразила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, сообщается на сайте Фонда.

В частности, Бекешкина считает, что выборы Президента - это прежде всего конкурс на высший пост в государстве. Кандидаты подают документы, представляют свои программы, а дальше проходят собеседование. "Собеседование - это публичные дебаты. А конкурсная комиссия - это все граждане", - говорится в сообщении.

"И вот они (граждане) смотрят эти дебаты и решают, кто, собственно, пригоден для того, чтобы занять эту должность. Нужны дебаты! Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову. А если дебатов нет, то и нет для нее пищи, чтобы она включалась", - считает социолог.

Это проблема и кандидатов, не только общества, убеждена эксперт. Потому что общество хочет знать, что собой представляют кандидаты. По данным "Деминициатив", более 70% украинцев считают, что дебаты нужны и 40% готовы их смотреть. Потребность есть, но удовлетворение этой потребности слабое, считает она.

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"И если Порошенко - это известность, которая многим не нравится, то Зеленский - это неизвестность, которая многим нравится, потому что в эту неизвестность вкладывается разный смысл", - отметила Бекешкина. А следовательно, как предполагает эксперт, разочарование непременно наступит.

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"Он (Зеленский - ред.) избегает конкретики, поэтому это позволяет различным избирателям вкладывать разный смысл в то, что он будет делать. Я считаю, что разочарования в данном случае будут, потому что слишком много очарования", - прогнозирует Бекешкина.

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Дебаты, Ирина Бекешкина, Демократические инициативы, Выборы 2019.
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