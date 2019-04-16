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Савченко намерена баллотироваться на парламентские выборы 2019

Савченко намерена баллотироваться на парламентские выборы 2019
16:44 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народный депутат Надежда Савченко намерена уже во вторник, 23 апреля, выйти на работу в парламент, ее партия будет принимать участие в парламентских выборах.

Заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко рассказала, что народный депутат Надежда Савченко со своей партией намерена баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года.

Проторченко отметила, что еще 2 года назад была создана политическая сила и были задекларированы конкретные вещи, которые были представлены обществу, а Надежду Савченко выбрали кандидатом в президенты от этой политической партии, то это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах.

Также, заместитель главы политической платформы Надежды Савченко выразила сожаление, что им не удалось зарегистрировать Савченко в качестве кандидата на пост главы государства и отметила. что это произошло из-за препятствий, которые совершались действующей системой. 

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Проторченко отметила, что политическая платформа Надежды Савченко надеется получить хороший результат на парламентских выборах осенью текущего года.

Как сообщалось, Броварской суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний.  Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское". По информации правоохранительных органов, он пытался вывезти с оккупированной территории Донецкой области большую партию оружия. Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в частности вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров. Надежду Савченко считают сообщницей Рубана.

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Партия, Надежда Савченко, Парламентские выборы в Украине 2019, Выборы в парламент Украины 2019.
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