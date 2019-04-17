Медведчук собрался на встречу с Путиным: что планирует обсудить

Новости Украины: Виктор Медведчук планирует в апреле встретиться с Путиным для обсуждения ситуации с украинскими военнопленными моряками

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что собирается в апреле встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Несмотря на то, что и господин Порошенко, и господин Зеленский (кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский - ред.) говорят, что планируют исключить господина Медведчука из дальнейших мирных переговоров, сам Медведчук заявил, что продолжит бороться за украинских заключенных частным образом и "питает надежду" на освобождение 24 моряков после перелета через Беларусь для встречи с Путиным в этом месяце", - сообщает издание Financial Times со ссылкой на интервью с В.Медведчуком.

Он также отметил, что В.Путин не сказал ему на последней встрече, что он поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского или выступает против действующего президента Петра Порошенко.

"Он сказал: мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды", - сказал В.Медведчук.

Как сообщалось, 10 апреля президент Украины Петр Порошенко попросил СБУ рассмотреть целесообразность участия В.Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников.

Спикер предвыборного штаба другого кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в интервью ВВС заявил, что никаких контактов с В.Медвечуком команда В.Зеленского не имеет, и отметил, что "не совсем понимает эффективность" В.Медведчука как переговорщика с российской стороной.