Порошенко: Антикоррупционная инфраструктура подлежит перезагрузке

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко не видит ожидаемых результатов от работы антикоррупционных органов.

Антикоррупционная инфраструктура подлежит перезагрузке, поскольку не дала ожидаемых обществом результатов.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время публичной дискуссии с представителями внепартийной инициативы Избирательный Совет RU и коалиции общественных организаций Реанимационный Пакет Реформ, сообщает корреспондент.

“Я хотел бы подчеркнуть, что антикоррупционная инфраструктура в условиях, когда она не дала тех результатов, которых ожидали от нее Президент и общество, подлежит перезагрузке. И предлагаю не концентрироваться только на НАПК. Единственное прошу: не трогать Антикоррупционный суд, потому что он еще не начал работу”, - отметил Глава государства.

При этом он подчеркнул, что в Украине была создана антикоррупционная инфраструктура, которая на сегодня является полностью независимой от влияния Президента. В то же время Порошенко выразил солидарность с общественными активистами, которые недовольны работой антикоррупционных органов.

“И я абсолютно не доволен их работой... Друзья, мы создали так, как вы хотели. Почему коррупционеры не в тюрьме? Потому что народ спрашивает с Президента, а Президент для этого нет ни малейших полномочий: он обязан был продемонстрировать политическую волю и создать антикоррупционную инфраструктуру. И я горжусь, что именно в день выборов мы сделали последний шаг, подписав указ о назначении судей Антикоррупционного суда, и весь мир сегодня принимает прозрачность и эффективность процедуры, в том числе — с использованием Совета международных экспертов”, - пояснил Президент.

Он также поблагодарил представителей Реанимационного Пакета Реформ, Transparency International, иностранных специалистов, международных финансовых партнеров Украины, которые приобщались к подготовке соответствующих законодательных актов относительно введения антикоррупционной инфраструктуры.

“Мы совершили беспрецедентные шаги, которые не имеют аналогов нигде в мире, — и об этом также надо говорить: были созданы Национальное антикоррупционное бюро с широчайшими, беспрецедентными полномочиями, и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая не подчинена никому, и специально выписывалось, как все антикоррупционные органы должны быть абсолютно независимыми в первую очередь от Президента и от политиков”, - добавил Порошенко.