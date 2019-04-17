Порошенко: Антикоррупционная инфраструктура подлежит перезагрузке

Антикоррупционная инфраструктура подлежит перезагрузке, поскольку не дала ожидаемых обществом результатов.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время публичной дискуссии с представителями внепартийной инициативы Избирательный Совет RU и коалиции общественных организаций Реанимационный Пакет Реформ, сообщает корреспондент.
“Я хотел бы подчеркнуть, что антикоррупционная инфраструктура в условиях, когда она не дала тех результатов, которых ожидали от нее Президент и общество, подлежит перезагрузке. И предлагаю не концентрироваться только на НАПК. Единственное прошу: не трогать Антикоррупционный суд, потому что он еще не начал работу”, - отметил Глава государства.
При этом он подчеркнул, что в Украине была создана антикоррупционная инфраструктура, которая на сегодня является полностью независимой от влияния Президента. В то же время Порошенко выразил солидарность с общественными активистами, которые недовольны работой антикоррупционных органов.
“И я абсолютно не доволен их работой... Друзья, мы создали так, как вы хотели. Почему коррупционеры не в тюрьме? Потому что народ спрашивает с Президента, а Президент для этого нет ни малейших полномочий: он обязан был продемонстрировать политическую волю и создать антикоррупционную инфраструктуру. И я горжусь, что именно в день выборов мы сделали последний шаг, подписав указ о назначении судей Антикоррупционного суда, и весь мир сегодня принимает прозрачность и эффективность процедуры, в том числе — с использованием Совета международных экспертов”, - пояснил Президент.
Он также поблагодарил представителей Реанимационного Пакета Реформ, Transparency International, иностранных специалистов, международных финансовых партнеров Украины, которые приобщались к подготовке соответствующих законодательных актов относительно введения антикоррупционной инфраструктуры.
“Мы совершили беспрецедентные шаги, которые не имеют аналогов нигде в мире, — и об этом также надо говорить: были созданы Национальное антикоррупционное бюро с широчайшими, беспрецедентными полномочиями, и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая не подчинена никому, и специально выписывалось, как все антикоррупционные органы должны быть абсолютно независимыми в первую очередь от Президента и от политиков”, - добавил Порошенко.