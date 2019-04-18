ЦИК отстранила доверенных лиц Зеленского на 4 округах

Новости Украины: На заседании ЦИК было принято решение относительно снятия с регистрации лиц на округах, связанных с кандидатом в президенты.

Центризбирком в четверг снял с регистрации доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Зеленского перед вторым туром выборов.

Об этом сообщили в ЦИК по итогам заседания 18 апреля.

Отмечается, что в 4 территориальных округах отменена регистрация доверенных лиц кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, зарегистрировав вместо них других.

Кроме этого, было утверждено решение ряда окружных избирательных комиссий, что новоназначенные члены этих комиссий будут осуществлять свои полномочия на платной основе.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по итогам заседания 18 апреля перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты 19 апреля: дебаты должны состояться с 21.00 до 22.00.

Напомним, в штабе президента Украины Петра Порошенко констатируют отсутствие проблем с формированием участковых избирательных комиссий (УИК) и заявляют, что они будут сформированы в установленный срок.