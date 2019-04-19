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ЕС официально поддержал Украину в ситуации с ПриватБанком

ЕС официально поддержал Украину в ситуации с ПриватБанком
07:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В ЕС отметили, что важно, что власть не прекращает свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков.

Европейский Союз поддерживает усилия Нацбанка по реформированию финансового сектора Украины и усилия власти по возмещению убытков от бывших владельцев обанкротившихся банков.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза относительно ПриватБанка, которое размещено на странице Представительства ЕС в Украине в Facebook.

"Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности посредством введения принципов разумного корпоративного управления, а также усилий Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках", - говорится в заявлении.

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"Сторона обвинения и судопроизводство должны полноценно воспользоваться выводами отчета специалистов Kroll по заказу НБУ. Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", - заявили в Евросоюзе.

В ЕС напомнили, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ национализировать ПриватБанк по требованию бывших владельцев в качестве единственного эффективного метода защиты вкладчиков банка - украинского народа и бизнеса - и стабильности финансовой системы.

"И хотя это требовало вливания около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков ради восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность ПриватБанка, защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны", - говорится в заявлении.

В Представительстве ЕС отметили, что в этом контексте приветствуют реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию его бизнесовой модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы.

Как сообщалось, 18 апреля Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконной национализацию ПриватБанка.

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НБУ, ЕС, ПриватБанк, Суд, Петр Порошенко.
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