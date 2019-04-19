"Буду бороться за Украину": Порошенко обратился к украинцам перед дебатами

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что будет бороться за Украину, пытаясь достучаться до каждого всеми способами.

Президент Украины Петр Порошенко накануне дебатов на "Олимпийском" обратился к украинцам в видеоролике. Видео опубликовано на странице Петра Порошенко в facebook.

"5 лет назад, вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское - одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей", - говорит Порошенко.

"И сейчас я понял, что мало с вами говорил, я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как Президент, как кандидат, как гражданин", - заявил он.

Как сообщалось, дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоятся сегодня в 19.00 на НСК "Олимпийский".