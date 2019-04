Турбьерн Ягланд поздравил Зеленского с победой

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является важным членом Совета Европы. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в сфере реформ, включая развитие достойной и надежной судебной системы", - отметил Ягланд.

Warm congratulations to Volodymyr Zelensky on winning the presidential elections. Ukraine is a valued member of the Council of Europe. We look forward to continue our cooperation on reforms, including the development of a decent and credible judiciary.

