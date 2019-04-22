Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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Турбьерн Ягланд поздравил Зеленского с победой

Турбьерн Ягланд поздравил Зеленского с победой
11:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах выразил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является важным членом Совета Европы. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в сфере реформ, включая развитие достойной и надежной судебной системы", - отметил Ягланд.

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал поздравления Ягланда.

"Генсек Совета Европы поздравил В.Зеленского. Подтвердил, что СЕ готов и в дальнейшем поддерживать реформы, особенно судебную. Если бы он еще отказался поддерживать безусловное возвращение РФ в ПАСЕ, вообще цены бы ему не было. Ягланд скоро уйдет с должности, но СЕ и далее будет поддерживать реформы", - написал Кулеба в Twitter.

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Как сообщалось, в Украине 21 апреля прошел второй тур выборов Президента Украины. Согласно результатам Национального экзит-пола Зеленский на выборах набирает 73% голосов, а Порошенко - 25,5%. Явка избирателей составила 62,07%.

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Совет Европы, Владимир Зеленский, Турбьерн Ягланд, Дмитрий Кулеба.
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