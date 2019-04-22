Турбьерн Ягланд поздравил Зеленского с победой

Новости Украины: Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах выразил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является важным членом Совета Европы. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в сфере реформ, включая развитие достойной и надежной судебной системы", - отметил Ягланд.

Warm congratulations to Volodymyr Zelensky on winning the presidential elections. Ukraine is a valued member of the Council of Europe. We look forward to continue our cooperation on reforms, including the development of a decent and credible judiciary. — Thorbjørn Jagland (@TJagland) 22 апреля 2019 г.

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал поздравления Ягланда.

"Генсек Совета Европы поздравил В.Зеленского. Подтвердил, что СЕ готов и в дальнейшем поддерживать реформы, особенно судебную. Если бы он еще отказался поддерживать безусловное возвращение РФ в ПАСЕ, вообще цены бы ему не было. Ягланд скоро уйдет с должности, но СЕ и далее будет поддерживать реформы", - написал Кулеба в Twitter.

Как сообщалось, в Украине 21 апреля прошел второй тур выборов Президента Украины. Согласно результатам Национального экзит-пола Зеленский на выборах набирает 73% голосов, а Порошенко - 25,5%. Явка избирателей составила 62,07%.