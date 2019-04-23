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Гройсман: дороги областных центров буду сделаны в течении 4 лет

Гройсман: дороги областных центров буду сделаны в течении 4 лет
13:38 Сегодня Телеграф Фото: traffic.od.ua

Новости Украины: В следующие четыре года будет реализована программа по улучшению состояния дорог, соединяющие областные центры Украины.

Как сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инспектирования автодороги М-05 "Киев-Одесса", дорожные полотна, ведущие от одного областного центра к другому, будут отремонтированные в рамках принятой "пятилетки".

Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день все дороги областного значения "доведены до ручки". По причине этого в 2018 году была принята программа развития автомобильных дорог. Уже второй год она действует на территории страны, и в дальнейшем, по убеждению Гройсмана, в оставшиеся четыре года удастся соединить области качественными трассами.

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Еще одной проблемой остаются дорожные покрытия в районных центрах. И это тот вопрос, решение которого стоит в прерогативе у правительства. Также Премьер-министр добавил, что в рамках данной программы будет осуществляться больше капитальная реконструкция дорожной сетки, а не "ямочный" ремонт. "Мы понимаем, что ямочный ремонт - это оперативные противоаварийные меры. Именно поэтому мы больше переходим на текущий, средний и капитальный ремонты. И задание - увеличивать именно капитальные ремонты", - заявил Владимир Гройсман. В сообщении также указывается, что на данный момент практический в каждом районе ведутся дорожные работы, работает техника.

Напомним, что участок трассы М-05, проходящий по территории Черкасской области, является одним из самых аварийных. Здесь уже отказались от ямочного ремонта и принялись за капитальные работы. Новый асфальт будет положен с учетом современных технологий.

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