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Гройсман рассказал, будет ли сотрудничать с Зеленским

Гройсман рассказал, будет ли сотрудничать с Зеленским
14:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости Украины: Владимир Гройсман готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским при условии отсутствия идеологических расхождений.

Премьер-министр Владимир Гройсман готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации, а также другими ветвями власти ради развития страны, главное, чтобы не было идеологических расхождений.

Об этом глава правительства сказал журналистам во время проверки хода строительных работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса.

"Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - Президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди избирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а, чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, Президентом Украины, парламентом", - сказал Гройсман.

Глава украинского правительства заверил в том, что настроен работать и впредь на развитие Украины. "И если не будет здесь идеологических расхождений, я не вижу в этом проблемы", - сказал Гройсман.

Он также прокомментировал планы относительно намерений участвовать в следующих парламентских выборах. Он напомнил, что неоднократно об этом говорил, напомнил о том, что в свое время обещал не баллотироваться на пост президента, и свое слово сдержал, так же говорил, что пойдет на парламентские выборы.

В "кошки-мышки" больше играть не буду: Гройсман анонсировал новые снижения цен на газ

"Год назад вы спрашивали, буду ли я участвовать в парламентской кампании. Я вчера это подтвердил, и сегодня хочу подтвердить, что буду участвовать в парламентской кампании. Считаю что нужно предложить такие решения, которые сделают Украину сильнее. Я понимаю, как это нужно сделать. Безусловно, это должно быть объединение профессиональных и качественных людей, которые не просто могут разговаривать хорошо, а могут качественно делать свое дело", - сказал премьер-министр.

В то же время на вопрос о формате участия в избирательной гонке Гройсман не ответил. "Вы еще о нем узнаете", - пообещал он.

Как сообщалось, по результатам предварительного подсчета голосов, в президентских выборах лидирует кандидат Владимир Зеленский.

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Кабмин, Политика, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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