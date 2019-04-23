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Лавров отрицает изменение статуса Крыма под давлением Запада

Лавров отрицает изменение статуса Крыма под давлением Запада
17:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Глава российского МИДа Сергей Лавров вновь подчеркнул, что "вопрос воссоединения Крыма" окончательно закрыт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны не смогут изменить статус оккупированного Крыма.

Как передает корреспондент в РФ, об этом Лавров заявил на презентации сборника «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России».

«Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно. Нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения», - сказал Лавров.

При этом он заявил, что оккупированный Крым регулярно посещают иностранцы, в том числе из стран Европы, которые могут «своими глазами увидеть крымскую действительность».

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По словам Лаврова, МИД РФ будет вести политическую и информационную работу с целью «разъяснения реалий, связанных с возвращением Крыма в состав России».

Напомним, Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.

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18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Крым, РФ, Сергей Лавров, МИД РФ.
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