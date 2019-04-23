Лавров отрицает изменение статуса Крыма под давлением Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны не смогут изменить статус оккупированного Крыма.
Как передает корреспондент в РФ, об этом Лавров заявил на презентации сборника «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России».
«Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно. Нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения», - сказал Лавров.
При этом он заявил, что оккупированный Крым регулярно посещают иностранцы, в том числе из стран Европы, которые могут «своими глазами увидеть крымскую действительность».
По словам Лаврова, МИД РФ будет вести политическую и информационную работу с целью «разъяснения реалий, связанных с возвращением Крыма в состав России».
Напомним, Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.