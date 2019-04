Генсек ОБСЕ выразил готовность помогать Зеленскому в реализации реформ

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявляет, что в организации готовы продолжать помогать Украине в процессе реализации реформ при президентстве Владимира Зеленского.

Об этом Гремингер сообщил в Twitter.

"Мои поздравления Владимиру Зеленскому с его избранием. Народ Украины заслуживает похвалы за проведение мирных, демократических и упорядоченных выборов. ОБСЕ готова продолжать помогать Украине в проведении реформ и в обеспечении мира и стабильности в стране", - заявил Гремингер.

My congratulations to Volodymyr #Zelenskiy on his election. The people of #Ukraine deserve praise for peaceful, democratic & orderly conduct of these elections. OSCE stands ready to continue to assist Ukraine in implementing reforms & in creating peace & stability in the country

