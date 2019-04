Вице-президент США поздравил Зеленского с победой на выборах

Официальный Вашингтон ожидает сотрудничества с новой командой во главе с избранным Президентом Владимиром Зеленским для достижения основной цели – крепкой демократии в процветающей Украине.

Об этом шла речь во время беседы вице-президента США Майкла Пенса с Владимиром Зеленским.

"Сегодня я говорил с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент Соединенных Штатов и я с нетерпением ожидаем сотрудничества с его администрацией с целью поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - отметил Пенс в Twitter.

Spoke to President-Elect Volodymyr Zelenskyy of Ukraine today to congratulate him on his victory. @POTUS and I look forward to working with his administration to support a strong, democratic, and prosperous Ukraine.

— Vice President Mike Pence (@VP) 23 апреля 2019 г.