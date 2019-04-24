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Среда, 24.04.2019
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Вице-президент США поздравил Зеленского с победой на выборах

Вице-президент США поздравил Зеленского с победой на выборах
02:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Вице-президент США Майкл Пенс поздравил Зеленского.

Официальный Вашингтон ожидает сотрудничества с новой командой во главе с избранным Президентом Владимиром Зеленским для достижения основной цели – крепкой демократии в процветающей Украине.

Об этом шла речь во время беседы вице-президента США Майкла Пенса с Владимиром Зеленским.

"Сегодня я говорил с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент Соединенных Штатов и я с нетерпением ожидаем сотрудничества с его администрацией с целью поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - отметил Пенс в Twitter.

Мэй в разговоре с Зеленским призвала к совместной работе над сдерживанием РФ

Как сообщалось ранее, накануне победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского поздравил глава Белого дома Дональд Трамп. Он, в частности, выразил готовность США работать с избранным Президентом и украинским народом в направлении реализации реформ, необходимых для укрепления демократии, увеличение процветания и искоренения коррупции в стране".

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США, Владимир Зеленский, Майкл Пенс, Выборы 2019: Второй тур.
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