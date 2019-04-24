Нардеп Королевская в очередной раз стала мамой: первое фото новорожденного

Новости Украины: Народный депутат Украины Наталья Королевская во вторник, 23 апреля, родила сына, она с супругом-политиком воспитывает четверых детей.

Народный депутат от "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская на своей странице в Facebook рассказала, что во втрорник, 23 апреля, родила сына. Фото с новорожденным она опубликовала у себя на странице и подписала коротко: "Счастье".

Известно, что малыш родился в 10 часов утра, его вес составляет 3,1 кг, а рост - 52 см. Отмечается, что это уже четвертый ребенок. С мужем Юрием Солодой, ее однопартийцем это уже третий общий сын. Политики воспитывают Ростислава и Ярослава 2001 и 2008 годов рождения. В 2017 году политик удочерила девочку из Славянска Донецкой области. Ее приемная дочь Мария указана в декларации Королевской.

Ранее сообщалось, что народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Мария Ионова стала мамой во второй раз. Мальчика назвали Александром. Ионова является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, а также первым заместителем председателя украинской части Комитета ассоциации и заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.