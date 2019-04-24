Скачать
Среда, 24.04.2019
Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ
У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении

Нардеп Королевская в очередной раз стала мамой: первое фото новорожденного

Нардеп Королевская в очередной раз стала мамой: первое фото новорожденного
11:20 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Украины Наталья Королевская во вторник, 23 апреля, родила сына, она с супругом-политиком воспитывает четверых детей.

Народный депутат от "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская на своей странице в Facebook рассказала, что во втрорник, 23 апреля, родила сына. Фото с новорожденным она опубликовала у себя на странице и подписала коротко: "Счастье".

Известно, что малыш родился в 10 часов утра, его вес составляет 3,1 кг, а рост - 52 см. Отмечается, что это уже четвертый ребенок. С мужем Юрием Солодой, ее однопартийцем это уже третий общий сын. Политики воспитывают Ростислава и Ярослава 2001 и 2008 годов рождения. В 2017 году политик удочерила девочку из Славянска Донецкой области. Ее приемная дочь Мария указана в декларации Королевской. 

Ранее сообщалось, что народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Мария Ионова стала мамой во второй раз. Мальчика назвали Александром. Ионова является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, а также первым заместителем председателя украинской части Комитета ассоциации и заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нардеп, Наталья Королевская, Оппозиционная платформа - За жизнь, Родила сына.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
02 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
03 "Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"
04 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине выросло промышленное производство
В Украине выросло промышленное производство
Российское дело: Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром
Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь