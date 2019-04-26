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ГПУ: Рубан выехал из Украины

ГПУ: Рубан выехал из Украины
12:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины.

Освобожденный из-под стражи экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

"Он покинул территорию Украины", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе, напомнив, что суд не избирал В.Рубану меру пресечения.

В то же время советник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил агентству "Интерфакс-Украина", что Госпогранслужба не может комментировать информацию относительно пересечения государственной границы лицами.

Как сообщалось, народного депутата Украины Надежду Савченко и В.Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. Соответствующее решение было принято судом в ночь на 16. апреля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил , что ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений Н. Савченко В. Рубана и их освобождение из-под стражи не будет означать снятие с них обвинения.

"Освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятие обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из т.н. ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Как известно, Н.Савченко подозревается правоохранительными органами в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года. 23 апреля текущего года она пришла в Раду на работу.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. В.Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Луценко отреагировал на освобождение из-под стражи Савченко и Рубана

25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому дело Савченко-Рубана должно было рассматриваться в Соломенском райсуде Киева. 26 марта коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны защиты Н.Савченко и В.Рубана об отводе коллегии, после чего дело передали в Киевский апелляционный суд для определения подсудности дела в другом суде.

29 марта Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд обвинительный акт в деле Савченко – Рубана для определения подсудности. Но 3 апреля Верховный суд вернул в Киевский апелляционный суд обвинительный акт в этом деле.

Киевский апелляционный суд направил дело в Дарницкий районный суд Киева. Но 11 апреля Дарницкий райсуд удовлетворил заявление адвоката В.Рубана Валентина Рыбина об отводе коллегии судей, и дело снова было направлено в Киевский апелляционный суд.

12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области.

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ГПУ, Надежда Савченко, Владимир Рубан, Офицерский корпус.
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