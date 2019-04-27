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Кулеба: РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины

Кулеба: РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины
13:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба убежден, что российский президент давно мог урегулировать конфликт.

Президент РФ Владимир Путин демонстрирует стремление РФ к дальнейшей эскалации, считает посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба

"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины, и поэтому продолжает усложнять правила игры", - прокомментировал Д.Кулеба в своем Twitter в субботу заявление В.Путина м о намерении раздавать российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам.

Напомним, российский президент сегодня заявил, что готов обсуждать с Владимиром Зеленским завершение конфликта на востоке Украины, однако только через исполнение Минских соглашений.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина и много демократических стран мира осудили это решение Кремля.

27 апреля Владимир Путин во время визита в КНР заявил, что все социальные обязательства перед жителями Донбасса, которым будут выданы паспорта РФ, будут исполнены, серьезной нагрузки для российского бюджета не будет.

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Украина, РФ, Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба.
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