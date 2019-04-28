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Ельченко о "паспортах Путина": Дальше пойдет возрождение СССР?

Ельченко о "паспортах Путина": Дальше пойдет возрождение СССР?
08:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Владимир Ельченко сравнил планы Путина по Украине с произведением "1984" и раскритиковал реакцию Совета Безопасности ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможности упрощения условий выдачи российских паспортов для всех украинцев.

Украинский постпред в ООН сравнил желание Путина выдавать паспорта РФ украинцам с произведением британского писателя Джорджа Оруэлла 1984.

"Сумасшедшее действо по Оруэллу продолжается. Очередное желание засеять уже всю Украину российскими паспортами. Дальше пойдет возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше будет терпеливо ждать, "призывая все стороны"?", - написал Ельченко в своем Twitter.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина и много демократических стран мира осудили это решение Кремля.

27 апреля Владимир Путин во время визита в КНР заявил, что все социальные обязательства перед жителями Донбасса, которым будут выданы паспорта РФ, будут исполнены, серьезной нагрузки для российского бюджета не будет.

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Владимир Путин, Паспортный указ Путина.
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