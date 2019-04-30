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Путин заговорил на украинском языке: какую фразу он сказал

Путин заговорил на украинском языке: какую фразу он сказал
15:49 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: Президент России Владимир Путин заговорил на украинском языке, отвечая на вопрос журналистов о возможном двойном гражданстве для россиян и украинцев.

Президент России Владимир Путин в процессе беседы с представителями СМИ во время ответа на вопрос об "общем гражданстве" для граждан Украины и России перешел на украинский язык.

Глава Кремля отметил, что такое решение сделало бы оба народы сильнее и успешнее.  Путин уверен, что если Россия начнет выдавать паспорта украинцам, то обязательно достигнет ожидаемого результата.

После разговора, на прощание президент России сказал журналистам на украинском языке: "До побачення".

Напомним, в среду, 24 апреля, президент России подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российских паспортов жителям временно оккупированного Донбасса. В последствии, 27 апреля, он в новом заявлении сообщил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для жителей оккупированных территорий. 

В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО

В последствии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выдаче российских паспортов гражданам всей Украины стоит на повестке дня в Кремле, но решение об этом пока не принято. Но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось, пока был подписан указ президента об облегченных процедурах в получении паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер.

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Журналисты, Владимир Путин, Видео, Двойное гражданство, Президент РФ, ОРДЛО, заговорил на украинском языке, Гражданство РФ для украинцев.
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