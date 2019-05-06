Инаугурация Зеленского: в Раду внесли еще одно постановление

Новости Украины: В Верховной Раде зарегистрирован второй проект постановления об инаугурации 19 мая.

Народный депутат Виктор Балога (внефракционный) зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении даты торжественного заседания парламента, на котором новый президент Владимир Зеленский должен дать присягу и приступить к выполнению своих полномочий, сообщается на сайте парламента.

"Я предложил назначить инаугурацию на 19 мая", - написал В.Балога на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Депутат заявил, что это не просьба команды В.Зеленского. "Я реально с ним не знаком и ни с кем из его штаба ни о чем не говорил. Это моя личная инициатива", - написал он.

При этом В.Балога пояснил, что даже если ВЗеленский хочет вступить на пост президента 19 мая, чтобы было время на роспуск парламента, то он этого не боится.

"Никто из политиков не должен бояться выборов", - отметил он.

Как сообщалось, ранее внефракционный народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал в Раде проект постановления с предложением провести инаугурацию вновь избранного Президента 19 мая.

Сам Владимир Зеленский настаивает на проведении инаугурации именно 19 мая. На его встрече с руководством ВР и руководителями депутатских фракций, кроме 19 мая, рассматривали также 28 мая как возможную дату проведения торжественного заседания.