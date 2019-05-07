"Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского

Новости Украины: Депутат Сергей Каплин предлагает провести часть инаугурации Владимира Зеленского на "Олимпийском".

Народный депутат Сергей Каплин зарегистрировал в ВРаде проект постановления №10270-3 "О порядке проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги вновь избранным Президентом Украины, 19 мая 2019 года в два этапа".

Об этом Каплин написал в Facebook.

"Зарегистрировал в парламенте проект постановления о назначении даты инаугурации. Инаугурация должна пройти в два этапа. Первый - формальный 19-го (мая - ред.) в Раде. Второй - протокольный 3-го (июня - ред.) на Олимпийском или во Дворце "Украина", - написал он.

Каплин в проекте постановления также предлагает ввести ежегодную отчетность Президента перед украинцами на НСК "Олимпийский".

Таким образом, в Верховной Раде уже зарегистрировано 4 проекта постановлений о проведении инаугурации Владимира Зеленского.

В Верховной Раде 3 мая был зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским (19 мая 2019 года).

В свою очередь народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Виталий Курило считает нереальной предложенную дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины 19 мая.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложит народным депутатам проголосовать за проведение инаугурации 19 мая.