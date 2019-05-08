Трамп пошел на обострение с Конгрессом из-за "российского дела"

Новости Украины: Накануне важного голосования президент США Дональд Трамп воспользовался правом заблокировать передачу "российского дела" в Конгресс.

Президент США Дональд Трамп применил привилегию исполнительной власти (фактическое блокирование повесток Конгресса), чтобы законодатели не смогли увидеть полный, неотредактированный отчет спецпрокурора США Роберта Мюллера в "российском" деле.

Глава Белого дома воспользовался своим правом в среду, чем серьезно обострилось его противостояние с Конгрессом, сообщает The New York Times.

"Президент применил привилегию исполнительной власти относительно всех материалов, которые запрашиваются повестками", - заявил в этой связи представитель Министерства юстиции Стивен Бойд.

Сообщение о блокировании Трампом передачи американскому Конгрессу материалов "российского" расследования появилось в то время, когда Юридический комитет Палаты представителей должен был провести важное голосование. Комитет, контролируемый демократами, в среду утром спланировал заседание по вопросу целесообразности объявления генпрокурору Уильяму Барру обвинения в неуважении к Конгрессу. Причиной этого стали неоднократные отказы ставленника Трампа предоставить законодателям материалы расследования Мюллера, в том числе отчет и доказательную базу.

Как известно, в прошлом месяце Министерство юстиции США обнародовало 448 страниц отчета Роберта Мюллера относительно почти двухлетнего расследования вмешательства России в выборы в США. В отчете указывается на отсутствие доказательств сговора кампании Трампа с русскими и попыток со стороны президента помешать правосудию. При этом, определенные строки и целые абзацы текста были заретушированы.

В этой связи демократы в Палате представителей, которые ведут параллельное расследование по этому делу, выступили с требованием к Минюсту предоставить им нередактированный текст. Не исключено, что дальнейшие споры могут вылиться в судебные иски против администрации президента США.