Кравчук посоветовал Зеленскому не принимать кадровые решения быстро

Новости Украины: Леонид Кравчук дал совет Владимиру Зеленскому: Власть должна измениться вся.

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал советы новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Эти советы он озвучил в эфире телеканала "112 Украина" в социально-политическом ток-шоу "Голос народа".

"Прежде всего, власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были - остались", - заявил Кравчук.

Второй его совет - не принимать кадровые решения быстро.

"Только после глубокой и всесторонней обработки человека можно назначать на должность. Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича, он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, нет у власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть - это преданность народу Украины", - считает первый президент.