Зеленский поговорил с послом Китая о развитии сотрудничества

Новости Украины: Зеленский провел встречу с послом Китая в Украине.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китайской народной республики в Украине Ду Веем.

Об этом Зеленский сообщил в субботу в Twitter.

"Была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції. pic.twitter.com/AYOTklICJV — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 мая 2019 г.

Зеленский отметил, что для Украины также важен опыт Китая и инвестиции.

Напомним, накануне Зеленский призывал Раду на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая.

В свою очередь в АП заявили, что Порошенко готов встретиться с Зеленским до его инаугурации, дату которой определяет Рада.