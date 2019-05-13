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Понедельник, 13.05.2019
В Брюсселе назвали две главные задачи Зеленского на посту президента
В Брюсселе назвали две главные задачи Зеленского на посту президента
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В Брюсселе назвали две главные задачи Зеленского на посту президента

В Брюсселе назвали две главные задачи Зеленского на посту президента
13:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: Владимир Зеленский на посту президента Украины должен выполнить две основные задачи.

Основной задачей новоизбранного президента Владимира Зеленского в ближайшие годы станет выплата государственных долгов Украины и завершение контракта с Россией на транзит газа в Европу.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан накануне встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе рассказал, что новоизбранному президенту важно показать свою независимость от олигархических структур.

По словам представителя ЕС, Зеленский был избран на выборах как несистемный кандидат, но нынешний политический класс все еще при власти.

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, которая превышает 30% годового бюджета... Это непростая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом",– сказал он.

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Второй задачей для Зеленского является решение проблемы по транзиту российского газа по территории Украины.

К слову, 7 мая в Киеве состоялась встреча Зеленского и Хана. Последний поздравил новоизбранного президента и подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать его в проведении всех реформ, которые принесут пользу украинцам. Также Хан подчеркнул, что победа дает Зеленскому мандат для борьбы с коррупцией и олигархами.

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Евросоюз, Президент Украины, Владимир Зеленский, Йоханнес Хан.
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