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Волкер приедет на инаугурацию Зеленского

Волкер приедет на инаугурацию Зеленского
22:15 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Волкер надеется наладить сотрудничество с Зеленским.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер поблагодарил за сотрудничество действующего Президента Украины Петра Порошенко и выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой страны Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Twitter.

"Завтра приеду в Киев в составе делегации США на инаугурацию нового президента. Я хочу поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной и надеюсь на работу с Президентом Владимиром Зеленским для дальнейшего развития отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в Киеве.

Президентскую делегацию США в Украину возглавит министр энергетики США Рик Перри. В ее составе также названы специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, директор по европейским делам Национального совета по вопросам безопасности Александр Виндман, и.о. заместителя посла США в Украине Джозеф Пеннингтон.

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США, Инаугурация, Владимир Зеленский, Курт Волкер.
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