Волкер приедет на инаугурацию Зеленского

Новости Украины: Волкер надеется наладить сотрудничество с Зеленским.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер поблагодарил за сотрудничество действующего Президента Украины Петра Порошенко и выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой страны Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Twitter.

"Завтра приеду в Киев в составе делегации США на инаугурацию нового президента. Я хочу поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной и надеюсь на работу с Президентом Владимиром Зеленским для дальнейшего развития отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the & and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 мая 2019 г.

Как сообщалось, инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в Киеве.

Президентскую делегацию США в Украину возглавит министр энергетики США Рик Перри. В ее составе также названы специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, директор по европейским делам Национального совета по вопросам безопасности Александр Виндман, и.о. заместителя посла США в Украине Джозеф Пеннингтон.