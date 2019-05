Волкер приедет на инаугурацию Зеленского

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер поблагодарил за сотрудничество действующего Президента Украины Петра Порошенко и выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой страны Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Twitter.

"Завтра приеду в Киев в составе делегации США на инаугурацию нового президента. Я хочу поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной и надеюсь на работу с Президентом Владимиром Зеленским для дальнейшего развития отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the & and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 мая 2019 г.