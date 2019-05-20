Парубий пошутил в конце церемонии инаугурации Зеленского

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий шуткой завершил церемонию инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
"Было весело", - сказал Парубий из президиума парламента, закрывая инаугурацию.
Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что в следующие 5 лет на посту главы государства он будет делать все, чтобы украинцы не плакали.
"В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались... В следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали", - заверил президент.
Напомним, сразу после принесения присяги новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.