Парубий пошутил в конце церемонии инаугурации Зеленского

Новости Украины: Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрывая инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского заявил, что было весело.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий шуткой завершил церемонию инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

"Было весело", - сказал Парубий из президиума парламента, закрывая инаугурацию.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что в следующие 5 лет на посту главы государства он будет делать все, чтобы украинцы не плакали.

"В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались... В следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали", - заверил президент.

Напомним, сразу после принесения присяги новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.