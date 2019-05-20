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Среда, 22.05.2019

Конфуз на инаугурации: Удостоверение Президента упало на пол после вручения Зеленскому (Видео)

Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения его новому главе государства Владимиру Зеленскому. Документ упал с церемониальной подушки, которую нес военный Почетного караула. Новому Президенту удостоверение вручила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. После того как Зеленский положил документ на церемониальную подушку, военный уронил его на пол. Однако удостоверение быстро подняли и вернули на место. Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 мая принес присягу в Верховной Раде. Он был избран на пост главы государства во втором туре выборов 21 апреля.
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Инаугурация, Владимир Зеленский, Инаугурация Зеленского, Шестой президента Украины, Конфуз на инаугурации.
12:27 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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