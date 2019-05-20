Зеленский: Я обращаюсь ко всем украинцам на планете - вы нам очень нужны все

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину, а также назвал проблемы, которые делают население несчастливым.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ряд серьезных проблем, которые есть в государстве и делают граждан несчастливыми. Об этом он сказал сегодня во время инаугурации.

"Есть еще очень много бед, которые делают украинцев несчастливыми. Это шокирующие тарифы, унижающие зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, об улучшении которой в основном говорят те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице", - сказал Зеленский.

Кроме этого, он считает серьезной проблемой дороги, "которые строятся и ремонтируются только в чьм-то бурном воображении".

"Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире — нас 65 млн. Нас 65 миллионов - тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете — вы нам очень нужны все, кто готов строить новую, успешную и сильную страну, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой, мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно, привезите нам свои знания, опыт и ментальные ценности", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, сегодня вновь избранный Президент Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу. Он был избран на пост главы государства во втором туре выборов 21 апреля. К присяге Зеленского привела председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, после чего ему вручили атрибуты президента Украины. Зеленский призвал чиновников вешать в кабинетах не его портрет, а фотографии своих детей, и перед каждым решением смотреть им в глаза.